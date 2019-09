Salvini riunisce la Lega: 'Conte vuole l'inciucio'

"Il traditore Conte parla di proporzionale per garantirsi l'inciucio a vita. Il maggioritario significa che vincono gli elettori". Lo ha detto Salvini che a Milano ha incontrato 500 amministratori locali e 10 governatori del Carroccio. "Vediamo di mandarli a casa il prima possibile", ha aggiunto scommettendo che "il primo oppositore al Governo Conte-Monti sarà Renzi" e invitando i sindaci a dire "un rispettoso no" all'accoglienza dei rifugiati. "Se cinque regioni lo approvano entro settembre si va al referendum in primavera": il segretario della Lega ha così proposto un referendum per cambiare la legge elettorale e renderla "totalmente maggioritaria come quella per i sindaci".