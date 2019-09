Mauri, viceministro Interno con amore per il rugby

Laureato in Scienze Politiche, milanese di 49 anni e deputato Dem, Matteo Mauri è uno dei due viceministri dell'Interno. Appassionato di archeologia, rugby e basket, ha iniziato a seguire la politica fin da ragazzo. Prima di essere eletto deputato con il Pd dal 2013, era stato molto impegnato nella politica in Lombardia, dove è stato prima segretario regionale e poi organizzatore nazionale della Sinistra Giovanile. Il 24 novembre del 2009 è stato scelto come responsabile nazionale Infrastrutture e Trasporti del Pd dall'allora segretario Pier Luigi Bersani. Nel 2013 è subentrato ad Ettore Rosato alla Camera come vice capogruppo vicario ed è stato tra i fondatori della corrente 'Sinistra è Cambiamento' guidata da Maurizio Martina.