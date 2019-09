Insularità: carica di 266 sindaci sardi

(ANSA) - CAGLIARI, 13 SET - Oltre 260 sindaci hanno esposto lo striscione "Insularità in Costituzione" nelle Case comunali, e la battaglia diventa di tutti i sardi. "Davanti a un gesto simile il Parlamento non può più restare indifferente", spiegano i rappresentanti del Comitato promotore Roberto Frongia e Maria Antonietta Mongiu, in occasione dell'iniziativa organizzata nel Comune di Cagliari per celebrare i tre anni trascorsi dall'inizio della mobilitazione. Nel 2017, infatti, iniziava la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare per l'inserimento del principio nella Carta Costituzionale.

Ora il provvedimento è depositato in commissione Affari costituzionali del Senato, in attesa di essere discusso in Parlamento. Nelle settimane scorse il Comitato ha fatto pressing sullo stesso presidente della commissione, il leghista Stefano Borghesi, ottenendo anche riscontri positivi grazie all'intervento dei senatori sardi. Adesso però il tempo è scaduto.