Giulio Calvisi, un sardo ex-Fgci sottosegretario alla Difesa

E' un esperto di immigrazione l'esponente del Pd, con un passato di militanza nella Fgci, ora chiamato a ricoprire il ruolo di sottosegretario alla Difesa nel nuovo governo Conte bis. Giulio Calvisi, 53 anni, originario di Olbia, è laureato in Giurisprudenza. Nei primi anni '90 è stato iscritto alla Federazione Giovani Comunisti Italiani per poi essere nominato Segretario nazionale della Sinistra Giovanile. Calvisi ha ricoperto l'incarico di responsabile immigrazione dei Ds nel 1998, collaborando sul tema - in questa veste - anche con Giorgio Napolitano, allora Ministro dell'Interno. In seguito, ha curato la pubblicazione: "Il libro Bianco sulla Bossi-Fini: rapporto sulla politica delle destre in materia di immigrazione" ed è stato deputato dal 2008 al 2013 con il Partito Democratico, tra le fila dei 'bersaniani', durante la XVI legislatura. Sempre in questo periodo è stato componente della Commissione Bilancio di Montecitorio.