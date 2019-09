Berlusconi vede Salvini: 'Piena sintonia'

"Tutto bene. È andato bene, siamo in piena sintonia". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha commentato con i cronisti, mentre saliva in auto, l'incontro avuto con Matteo Salvini, leader della Lega, nella sua casa milanese. Presente anche la parlamentare di Fi Licia Ronzulli.

"Abbiamo parlato un po' di tutto, dell'opposizione, è andato tutto bene", ha aggiunto l'ex premier salendo in macchina. Durante l'incontro, secondo quanto si è appreso in ambienti di Forza Italia, Berlusconi e Salvini hanno parlato di diversi temi: le prossime elezioni regionali, in particolare quella in Umbria, legge elettorale e di una opposizione comune in Parlamento.