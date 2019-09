Regionali: Franceschini apre a intesa con M5s. Salvini: 'Lo facciano, li sfido'

Fa discutere la proposta del ministro della Cultura, Dario Franceschini, di una intesa Pd-M5s anche in vista delle Regionali. "Se centrosinistra e Movimento 5Stelle - ha detto Franceschini in una intervista a Repubblica - lavoreranno bene nel nuovo governo "potremo presentarci insieme già alle regionali. E' difficile, ma dobbiamo provarci. Per battere questa destra, ne vale la pena".

"L'alleanza Pd-M5s per le regionali? La facciano. Questi nel nome della poltrona non conoscono vergogna". Matteo Salvini ha risposto così a una domanda sulla possibilità, avanzata da Dario Franceschini in una intervista, che i due schieramenti si presentino insieme anche alle regionali. "Lo facciano anche in Umbria, li sfido" ha aggiunto il leader della Lega nel corso di un'iniziativa a Orvieto. In Umbria le elezioni regionali si terranno il 27 ottobre e il centrodestra si presenterà candidando come presidente Donatella Tesei.

"Per quanto ci riguarda, non è assolutamente prevista una alleanza col Pd - dice la sindaca di Torino Chiara Appendino - ma ben vengano, se ci sono, convergenze su temi programmatici al centro dell'agenda nazionale, come ambiente e innovazione". "Ogni contributo costruttivo è bene accolto - aggiunge a margine dell'inaugurazione della nuova scuola Pascoli - ma il tema alleanza non è all'ordine del giorno".