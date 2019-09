Lega non molla commissioni, impazziranno

(ANSA) - ROMA, 10 SET - "Ma non ci pensiamo proprio: li faremo impazzire fino alla fine". Così risponde il capogruppo della Lega Massimiliano Romeo a chi in Transatlantico in Senato gli chiede se i presidenti leghisti potrebbero valutare di lasciare le presidenze delle commissioni parlamentari, dopo la nascita della nuova maggioranza.