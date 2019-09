Lega, Salvini in piazza: 'Un saluto ai poltronari'

Bagno di folla per il leader della Lega Matteo Salvini a piazza Montecitorio. Manifestanti ed elettori lo seguono nel tragitto tra piazza Montecitorio e piazza Capranica dove c'è lo schermo della manifestazione. Salvini concede selfie e strette di mano. "Non mollare, Matteo, non mollare!", gli gridano i sostenitori.

"Un saluto ai poltronari chiusi nel Palazzo, continuiamo a chiedere onore e dignità", ha detto Salvini salutando i manifestanti in piazza Montecitorio contro la fiducia al governo Conte.

"In piazza c'è un pezzo di Italia che penso sia maggioranza nel Paese che chiede di votare. Oggi è plastica la divisione tra il Palazzo chiuso e l'Italia in piazza", ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine della manifestazione contro la fiducia al governo Conte davanti a Montecitorio.