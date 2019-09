Conte, statuto di Roma va riformato

(ANSA) - ROMA, 9 SET - Lo Statuto di Roma capitale "dovrà essere profondamene riformato, perché sia più aderente al ruolo che la città riveste, anche in quanto sede delle massime istituzioni della Repubblica". Lo dice il premier Giuseppe Conte in Aula alla Camera. "Roma avrà finalmente strumenti e poteri adeguati al ruolo di Capitale d'Italia. Grazie al Presidente del Consiglio @GiuseppeConteIT per aver riconosciuto a @Roma lo status che merita. Proseguiamo insieme il percorso di riforma", scrive su twitter la sindaca Virginia Raggi.