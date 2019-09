Presidente Umbria solidale con Bellanova

(ANSA) - PERUGIA, 6 SET - "Tutta la mia solidarietà al ministro dell'Agricoltura Teresa Bellanova. Gli sgradevoli insulti al suo indirizzo danno la misura di certi politici di cui dobbiamo solo vergognarci": è quanto afferma il presidente della Regione Umbria, Fabio Paparelli, Pd, in un post su Facebook.

L'esponente governativa è stata oggetto di attacchi e insulti sui social sia per il look scelto per il giuramento al Quirinale, sia perché, con un passato da bracciante e sindacalista, ha la terza media.

"Chi la offende - afferma Paparelli riferendosi a Bellanova - non ricorda che a 13 anni già lavorava nei campi iniziando a lottare per i diritti di chi faticava con lei. Chi la infama, invece, osanna un tizio che chiama Capitano e che nella sua vita non ha fatto un'ora di lavoro. Al Ministro, con cui ho collaborato nelle gestione delle vertenze del governo Gentiloni, apprezzandone le capacità di dialogo e competenza, auguro buon lavoro. Certo - ha concluso Paparelli - che lo farà". (ANSA).