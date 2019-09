Governo: Speranza, più risorse a sanità

(ANSA) - ROMA, 6 SET - "Io non dico solo basta ai tagli alla sanità. Io chiedo già dalla prossima manovra finanziaria più risorse per la sanità". Così il neoministro della Salute Roberto Speranza a Circo Massimo su Rtl. Speranza punta a quella che definisce "l'universalità del servizio sanitario nazionale": "Non importa quanti soldi hai, da dove vieni, il colore della pelle - spiega - devi comunque avere il diritto universale ad essere curato. Ed altro punto importante è superare le distanze territoriali, le differenze e consentire l'accesso alla qualità sanitaria in tutte le aree del paese".