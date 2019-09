Fico,legge acqua pubblica è fondamentale

(ANSA) - ROMA, 6 SET - "In questi giorni a San Biagio Platani, vicino ad Agrigento, c'è un uomo in sciopero della fame. Enrico Caldara è un ex ferroviere e la sua battaglia è per l'acqua pubblica. La sua protesta deve ricordare a tutte le istituzioni come una legge per l'acqua pubblica che dia definitivamente seguito al referendum del 2011 sia fondamentale". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico, che posta anche un articolo sull'iniziativa di Enrico Caldara.