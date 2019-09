Salvini, primo governo che nasce in Ue

(ANSA) - ROMA, 5 SET - "E' il primo governo italiano che nasce a Bruxelles, con un ministro dell'Economia, professore di storia, che arriva direttamente da Bruxelles, con un ministro della Salute senza nessuna esperienza di sanità, con un ministro dei Trasporti senza nessuna esperienza di trasporti e con un ministro dell'Istruzione che ha detto che per aumentare gli stipendi dei professori bisogna tassare le merendine e le bibite gasate: ci sarebbe da sorridere se non ci fossero di mezzo gli italiani. Contro questo governo faremo opposizione in parlamento e in Italia, dove siamo maggioranza, con i nostri sindaci e governatori". Lo afferma l'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Anch'io su radio 1 .

A chi gli chiede come mai non sarà in piazza con Fratelli d'Italia, Salvini risponde: "Quando ci sarà la fiducia ci saremo. Poi saremo a Pontida domenica 15 settembre e a Roma sabato 19 ottobre. Ci saremo".