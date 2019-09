La sindaca di Parigi, Roma sia più attiva su ambiente, bene Milano

"Non credo sia responsabilità di Virginia Raggi, ma Roma avrebbe da guadagnare iscrivendosi in un percorso più volontaristico dal punto di vista della trasformazione ecologica della città": la sindaca di Parigi Anne Hidalgo, rispondendo all'ANSA nel giorno della presentazione delle nuove rete di piste ciclabili della capitale francese, ha risposto così a chi chiedeva un commento sulla situazione della Città Eterna gemellata con Parigi dal 1956. La sindaca parigina ha quindi reso omaggio alla "svolta" di Milano, che a suo avviso ha in qualche modo "rubato" lo scettro a Roma, riuscendo a "captare" una modernità "che sarebbe bene tornasse un pochino anche a Roma".

La sindaca francese spiega di avere come obiettivo la realizzazione di mille chilometri di piste ciclabili a Parigi entro il 2020. E, accompagnata da Tony Estanguet, presidente del comitato Olimpico di Paris 2024 e da esponenti del comune, delle associazioni pro-bici e da cittadini, presenta la nuova rete di percorsi a due ruote in una lunga gita in bici per la città. Arrivata a metà percorso, in Place de la Nation, la sindaca socialista che si prepara alle elezioni comunali del prossimo anno ha fatto una sosta per illustrare il suo 'Plan Vélo'. Hidalgo ha lungamente insistito sull' "esempio" di Copenaghen, che in materia di mobilità è "vent'anni avanti" a Parigi, ma anche di Amsterdam. Alla domanda su Roma, città legata a Parigi da un gemellaggio esclusivo che dura dal 1956 (con il motto: 'Solo Roma è degna di Parigi, solo Parigi è degna di Roma') Hidalgo ha risposto: "Non credo sia responsabilità di Virginia Raggi, ma Roma avrebbe da guadagnare iscrivendosi in un percorso più volontaristico dal punto di vista della trasformazione ecologica della città". La sindaca ha comunque ricordato che nella capitale d'Italia "il centro città è pedonalizzato da tempo, anche se per motivi turistici", mentre a Parigi le Ztl non esistono. Quindi l'omaggio a Milano, città che ha "saputo intraprendere una svolta". E ancora: "Penso che Milano abbia un po' rubato, lo dico in senso positivo, o comunque captato una modernità che sarebbe bene tornasse un pochino anche a Roma". Per lei, Giuseppe Sala "è qualcuno di molto bravo" oltre che un "amico" a cui "sono molto legata", come il sindaco di Firenze Dario Nardella, che "ho ricevuto di recente". Quanto a Virginia Raggi, ha precisato Hidalgo, "l'ho vista a Roma ed è venuta a Parigi. Le nostre città sono legate da un partenariato da tanto tempo, in particolare sulle questioni legate alla mobilità e all'ecologia. Anche lei è molto impegnata su questi temi e seguo da vicino gli sviluppi dell'attualità italiana".