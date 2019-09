Paola Pisano all'Innovazione, dalla giunta Appendino a Roma

Il ministero dell'Innovazione, una new entry nella compagine di governo, sarà guidato da Paola Pisano, assessora all'Innovazione nella giunta Appendino a Torino.

Materia che ha anche insegnato nell'università della città. Nata nella capoluogo piemontese nel 1977, vanta un percorso accademico tutto dedicato all'innovazione. Di recente era stata protagonista delle cronache per la sua rinuncia alla candidatura come capolista M5s alle elezioni Europee, offerta che gli era arrivata dal capo politico del MoVimento Luigi Di Maio. Decisione per cui la sindaca di Torino Chiara Appendino l'aveva pubblicamente ringraziata, giudicando la sua fuoriuscita una "grave perdita per la città". Pisano ha svolto un ruolo attivo nella giunta torinese, che punta a fare dell'innovazione il suo fiore all'occhiello. E' stata tra l'altro la prima città metropolitana ad allacciarsi all'Anagrafe unica della popolazione. Pisano ha spinto pure per sperimentare le nuove frontiere della mobilità, lanciando Torino come laboratorio per la guida autonoma.