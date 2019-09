Papa: in volo per Africa, 3 paesi visitati, 15 discorsi

Il Papa è in volo per Maputo, la capitale del Mozambico. L'Airbus A-330 dell'Alitalia è decollato alle 8.07 dall'aeroporto "Leonardo Da Vinci" di Roma. L'atterraggio dell'aereo papale è previsto all'aeroporto di Maputo alle 18.30, ora locale.

Durante i sette giorni di soggiorno nei tre Paesi africani sono in programma una serie di incontri politici, pastorali e interreligiosi. Saranno 15 in totale i discorsi pronunciati da Papa Francesco nel corso di questo viaggio all'estero, che segue l'ultimo di tre giorni in Romania, compiuto dal 31 maggio al 2 giugno scorsi.

Il rientro del Pontefice in Italia da Antananarivo (Madagascar), è previsto per il prossimo martedì 10 settembre, alle 20.00, all'aeroporto di Roma-Ciampino.(ANSA).