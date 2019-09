Governo: Pd, bozza programma provvisoria

(ANSA) - ROMA, 3 SET - In riferimento alla bozza del programma di governo Pd-M5S che sta circolando, fonti della cabina di regia del Pd, sottolineano che "si tratta di una sintesi parziale di un lavoro più articolato, ancora oggetto del confronto tra le forze politiche, e che sarà ultimato in giornata nel corso di un nuovo incontro a Palazzo Chigi tra i capigruppo e il Premier incaricato Conte. Non è quindi il programma definitivo".