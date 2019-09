Incontro Di Maio-Di Battista

(ANSA) - ROMA, 2 SET - Incontro tra il capo politico M5S Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, all'ora di pranzo circa, in un appartamento del centro di Roma. Di Maio si è recato all'incontro dopo aver salutato, in mattinata, la squadra di ministri e sottosegretari del Movimento e dopo essersi recato brevemente al Mise. Al termine dell'incontro Di Maio non ha rilasciato dichiarazioni mentre Di Battista, ai microfoni di Fanpage.it, non si è espresso su quale sarà il suo voto su Rousseau. "Non ho mai dichiarato in vita mia", ha affermato l'ex parlamentare.