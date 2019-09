Di Stefano (M5s): su Rousseau voterò sì

(ANSA) - ROMA, 2 SET - "Ve lo dico in modo davvero chiaro: non sono affatto sereno in nessuno scenario possibile, perché ho conosciuto il Pd di Governo e so cosa possa significare. Ma so anche che un futuro governo, senza il M5S, farà al 100% tutte quelle politiche che noi, invece, contrastiamo da anni. Oggi esserci è fondamentale e con un sistema elettorale proporzionale l'esserci sarà sempre condizionato da accordi pre-formazione del Governo. Accordi che in questo caso ci sono e sembrano positivi.

A voi quindi la scelta, la mia è di votare sì" su Rousseau". Lo scrive Manlio Di Stefano su Facebook.