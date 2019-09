Di Maio a Rousseau, contano idee

(ANSA) - ROMA, 2 SET - "Noi non svendiamo le nostre idee e come capo politico sento sempre il dovere difendere la dignità mia e degli eletti. Avevamo due strade, la prima tornare al voto, la seconda provare a verificare se c'era qualcuno a realizzare il nostro programma. Abbiamo guardato alle soluzioni, non alle poltrone". Lo dice in un video su Facebook Luigi Di Maio. Poi, rivolgendosi agli elettori Cinque Stelle che domani voteranno su Rousseau, "ora tocca a voi iscritti decidere - dice Di Maio - perché per il M5S è un valore irrinunciabile. E voglio rivolgermi a chi in queste ore ha dei dubbi: non c'è un voto giusto o un voto sbagliato, ci sono le vostre idee e la somma delle vostre idee indirizzerà il Movimento. Il M5S è partecipazione, noi abbiamo già vinto. Il mondo aspetta questa espressione democratica del vostro voto per conoscere il futuro dell'Italia. Buon voto a tutti".