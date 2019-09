Sereni (Pd): fateli sbarcare da M.Ionio

(ANSA) - ROMA, 1 SET - "Ci appelliamo a chi ha l'autorità e la possibilità affinché, in questa ennesima assurda e disumana vicenda, si faccia prevalere il rispetto della Costituzione, delle leggi e del diritto internazionale e si facciano sbarcare tutte le persone ancora a bordo della Mare Jonio". Così Marina Sereni della Segreteria Nazionale Pd. "Stiamo lavorando ad un nuovo governo che abbia tra i suoi obiettivi prioritari la modifica dei decreti sicurezza", afferma Sereni, "secondo le indicazioni del Capo dello Stato, e l'approvazione di una nuova legge quadro sull'immigrazione, oltre che il rilancio di una forte iniziativa dell'Italia in Europa per cambiare il Regolamento di Dublino. Intanto però ci sono 34 persone disperate in mare che, in dispregio delle convenzioni internazionali e dei più elementari diritti umani, vengono tenute prigioniere su una nave per iniziativa dell'ormai ex Ministro dell'Interno".