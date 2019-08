Ceriscioli, ricostruzione torni centrale

(ANSA) - ANCONA, 31 AGO - "La priorità è rimettere al centro dell'agenda politica il tema della ricostruzione del Centro Italia. Tema assente nei 20 punti del programma proposto da di Di Maio". Lo chiede il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli che stamattina era alla sede del Pd a Roma per un incontro col segretario dem Nicola Zingaretti insieme al sindaco di Pesaro Matteo Ricci e al segretario regionale Giovanni Gostoli.

"Ci siamo battuti in ogni sede chiedendo norme straordinarie per un evento unico che nella Marche ha questi numeri - ricorda Ceriscioli - 30mila sfollati, 45mila edifici inagibili. Solo una guerra ha queste conseguenze. Ma noi abbiamo sempre lavorato per la ricostruzione dei nostri borghi meravigliosi che deve ripartire con deroghe capaci di superare i vincoli e le lentezze delle norme ordinarie".