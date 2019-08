Patuanelli, i veti non sono positivi

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - "Ribadisco, i veti non sono mai positivi". Lo dice Stefano Patuanelli, capogruppo M5s al Senato, entrando alla Camera per l'incontro tra le delegazioni M5s e Pd, per la formazione del nuovo governo. Dopo Patuanelli a Montecitorio è arrivato anche il capogruppo alla Camera Francesco D'Uva, che però non ha voluto rilasciare dichiarazioni.