Governo: vertici M5s a cena con Di Maio e la fidanzata

Riunione in pizzeria per i vertici M5s che a conclusione di una delle giornate più delicate per il Movimento si sono ritrovati in un ristorante del centro di Roma.

Alla tavolata siedono Luigi Di Maio con la fidanzata Virginia Saba e con loro ci sono i ministri Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro, i capigruppo Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, i sottosegretari Vito Crimi e Vincenzo Spadafora, il socio di Rousseau Max Bugani e il consigliere Pietro Dettori.