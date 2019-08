Partito Klotz, mai dire 'Alto Adige'

(ANSA) - BOLZANO, 27 AGO - "Mai dire 'Alto Adige'": E' l'invito che la Süd Tiroler Freiheit, il partito fondato da Eva Klotz, rivolge agli studenti. Come ogni anno, il partito ha presentato per l'inizio dell'anno scolastico un diario che sarà distribuito in 2500 copie agli alunni e studenti di lingua tedesca. Un capitolo, quest'anno, riguarda appunto la toponomastica. L'appello è infatti quello di non usare "mai i toponimi fascisti". Per quanto riguarda il nome della Provincia autonoma i giovani vengono invitati a usare in italiano caso mai quello del "Sudtirolo". Un altro capitolo è invece dedicato a Jörg Klotz, il padre di Eva, che avrebbe compiuto 100 anni e all'uccisione di un altro esponente del movimento irredentista degli anni '60 Luis Amplatz, avvenuta appunto 55 anni fa. La Süd Tiroler Freiheit, facendo riferimento a un parere legale, ha ribadito che il suo diario "non può essere vietato nelle scuole".