Renzi, Salvini via, Italia protagonista

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - "L'Europa deve cambiare linea economica adesso. In Germania arriva la recessione: l'export non basta. Brexit sarà un disastro per tutti. Lo scontro tra USA e Cina ci vede alla finestra. Ora è tempo di investimenti, non di austerity. Se manda a casa Salvini, Italia torna protagonista.

Adesso". Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Matteo Renzi