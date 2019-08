Orlando, capire se si vuole fare accordo

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - "Io non credo che sarà sul taglio dei parlamentari che si incaglierà la trattativa, semmai sul dato politico: si vuole fare davvero questa interlocuzione? La si vuole portare in fondo? Si vuole aprire una pagina realmente nuova?". Così Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, ospite di Radio anch'io. "Poi, abbiamo di fronte una manovra economica che non sarà una passeggiata. Su questo punto bisogna parlare subito con grande chiarezza. Il problema non è quello che ci chiede l'Europa, il problema che mancano all'appello miliardi per far quadrare i conti e quindi questa cosa bisogna affrontarla subito, impedendo che l'Iva aumenti. Come farlo è una cosa che va vista subito.

Non ci possiamo permettere di far partire un governo e poi accorgersi che non siamo d'accordo. Sarebbe un regalo a Salvini e un danno per tutti gli italiani. Lo abbiamo detto subito con grande chiarezza: se è utile al Paese, verifichiamo le condizioni del governo, altrimenti la via del voto è una via che non consideriamo preclusa"