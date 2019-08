Orlando: 'Via dl sicurezza, è imprescindibile

Il passo indietro sui decreti sicurezza e' imprescindibile per un accordo con il M5S? "Sicuramente sì, quello è un cambio radicale di politica su questi temi". Lo ha detto Andrea Orlando, parlando con i giornalisti davanti al Nazareno.

"Non abbiamo detto di non andare avanti col taglio dei parlamentari, abbiamo detto che va fatto con un quadro di bilanciamento, a partire anche dall'aggiustamento della legge elettorale", ha detto ancora Orlando. Quindi, riguardo l'approvazione definitiva della legge, "quantomeno non farlo subito - ha aggiunto - ma vedere quali sono gli altri interventi di accompagnamento".