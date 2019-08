M5s, siamo compatti attorno a Di Maio

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - "Sono ore molto importanti per il futuro del nostro Paese. Il MoVimento 5 Stelle si affiderà alla volontà del presidente Sergio Mattarella che segnerà la strada da seguire dopo che Matteo Salvini ha aperto un'assurda crisi di governo in pieno agosto. Il MoVimento è unito e compatto intorno al capo politico Luigi Di Maio. Siamo un monolite. E adesso siamo concentrati sulle consultazioni". Così in una nota Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, capigruppo M5S di Camera e Senato.