Borghi, lasciare Euro un bene per Italia

(ANSA) - BERLINO, 21 AGO - "L'euro è la valuta sbagliata per l'Italia, uscire dalla moneta unica farebbe bene al nostro Paese": lo afferma il presidente leghista della Commissione Bilancio della Camera Claudio Borghi in un'intervista al magazine tedesco Capital, secondo quanto riferisce un comunicato della rivista ripreso anche dall'agenzia tedesca Dpa.

Certo, spiega Borghi, "un'uscita si potrebbe compiere solo se avessi la legittimità democratica per farlo, ad esempio vincendo un'elezione con più del 50 per cento o se fossi costretto a farlo per motivi di sicurezza nazionale".