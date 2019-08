Salvini in Senato: rifarei tutto

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - "Grazie e finalmente: rifarei tutto quello che ho fatto". Lo ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, intervenendo nell'Aula del Senato. "Non ho paura del giudizio degli italiani", ha sottolineato. Sono qua "con la grande forza di essere un uomo libero, quindi vuol dire che non ho paura del giudizio degli italiani, in questa aula ci sono donne e uomini liberi e donne e uomini un po' meno liberi. Chi ha paura del giudizio del popolo italiano non è una donna o un uomo libero".