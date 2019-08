M5s, priorità è taglio parlamentari

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - "Per noi è importante il taglio dei 345 parlamentari per dare un grande segnale di cambiamento.

Punto. Abbiamo sempre lavorato per fare il meglio del Paese e soprattutto in questo momento, dopo che la Lega ha fatto piombare l'Italia in una crisi senza precedenti, nel pieno di agosto". Lo scrive il M5s in una nota in cui smentisce le voci di una trattativa con il partito di Salvini, per dare la premiership a Luigi Di Maio. Concetto espresso poco prima sul profilo Facebook del Movimento, anche con l'immagine di una poltrona barrata e, accanto, la scritta -6 giorni. Sotto la scritta 'Tagliamo i parlamentari' con il simbolo del M5s.