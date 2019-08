Ponte: Grillo, Aspi a cerimonia è come nazi a Stazzema

"La presenza di Atlantia e Autostrade alla commemorazione di Genova era l'equivalente di Casapound oppure i nazisti dell'Illinois al memoriale di Sant'Anna di Stazzema". Lo scrive Beppe Grillo in un post sul suo blog sulla commemorazione delle vittime del crollo del ponte Morandi dove rivolge la sua "solidarietà e vicinanza più assolute al capo dello stato, che ha scelto di non dire nulla e alle famiglie delle vittime, che hanno saputo imporsi e far allontanare gli innominabili (ma solo per oggi)". (segue)