Open Arms: Trenta non firma divieto

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta non ha firmato il divieto all'ingresso nelle acque territoriali per la Open Arms come chiesto dal collega dell'Interno Matteo Salvini. Lo si apprende da fonti del Viminale, secondo cui "la scelta non sorprende, visto che la titolare della Difesa ha ordinato alle navi della Marina Militare di scortare verso il nostro Paese l'imbarcazione spagnola".