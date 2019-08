Casellati: 'Convocare l'Aula sul calendario è nelle regole'

Secondo il presidente del Senato Elisabetta Casellati "la convocazione dell'Assemblea, nell'ipotesi in cui il calendario dei lavori non venga approvato in capigruppo all'unanimità, non costituisce forzatura alcuna, ma esclusivamente l'applicazione del regolamento". "L'art. 55, comma 3, prevede infatti che sulle proposte di modifica del calendario decida esclusivamente l'Assemblea, che è sovrana. Non il Presidente, dunque", aggiunge, sottolineando che il "rispetto delle regole" è a "garanzia" dei cittadini.

Intanto il capo politico dei 5 stelle Luigi Di Maio è alla Camera per partecipare all'assemblea congiunta dei gruppi M5s con all'odg "l'analisi della situazione politica".

Inciucio, governo istituzionale, accordicchio, esecutivo di transizione o di scopo. La politica ha fatto ricco sfoggio di definizioni per dire sempre la stessa cosa, ma con sfumature diverse, distinguo, obiezioni. Matteo Renzi ha ripreso la scena proponendo un governo 'no tax' che, prima di andare al voto, faccia la manovra e porti a compimento il taglio dei parlamentari. L'offerta è a chi ci sta: dal M5s a Leu, passando per FI. Sono cominciate così le grandi manovre. E con le aperture dei Cinque Stelle, Matteo Salvini ha visto farsi materia il fantasma che stava scacciando da giorni, quello di un accordo che allontani le elezioni. Per questo prima ha lanciato la 'sua manovra' per evitare l'aumento dell'Iva, che prevede taglio delle tasse e pace fiscale. Poi ha programmato per martedì un incontro con FI e FdI, per serrare le fila in funzione 'anti inciucio'. In questo scenario a geometria variabile, più forze politiche si sono appellate al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che dovrà gestire la fase post caduta del governo Conte.