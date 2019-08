L'esame della Tav in aula al Senato. Scontro Lega-M5s

Tav all'esame del Senato: nell'Aula di Palazzo Madama la discussione sulle sei mozioni sulla Torino-Lione. L'ordine dei lavori prevede che si proceda alle illustrazioni di ciascuna mozione, per poi proseguire con le dichiarazioni di voto e infine con le votazioni che dovrebbero arrivare intorno all'ora di pranzo.

Governo diviso in Aula sulla Tav: nel momento in cui la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, dà la parola al governo per esprimere i pareri sulle mozioni sull'Alta velocità Torino-Lione, prima di passare alle dichiarazioni di voto, per primo interviene Massimo Garavaglia, leghista e viceministro al Mef, che dà parere favorevole alle mozioni che dicono sì alla Tav, mentre il sottosegretario Vincenzo Santangelo (M5S) si rimette all'Aula. "La mia - precisa Garavaglia - è una replica in cui ho dato il parere del governo dalla parte nostra".

"Abbiamo portato il Tav in Parlamento e sono venuti allo scoperto! Ma la cosa più ridicola è che la Lega li sostiene dopo che il Pd ha presentato una mozione di sfiducia su Salvini. L'inciucio è servito! Aprite gli occhi!". Lo scrive su Facebook il Movimento 5 stelle, commentando l'annuncio del capogruppo leghista Massimiliano Romeo del sì a favore di tutte le mozioni pro-Tav inclusa quella del Pd.

LA DIRETTA DAL SENATO

"Gli insulti di Renzi, della Boschi e del PD mi divertono, gli attacchi quotidiani dei 5Stelle mi dispiacciono. Come si fa a lavorare così?". Lo scrive su Twitter Matteo Salvini commentando un'intervista in cui Danilo Toninelli lo definisce "un nano sulle spalle di giganti che lavorano".

"La posizione della Lega è nota sulla Tav da tempo, invitiamo a votare a favore di tutte le mozioni che dicono sì alla Tav, e contro chi blocca il Paese". Lo ha detto intervenendo in Aula al Senato il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia cui è stata data la parola a nome del governo ma che poi ha espresso la posizione del suo partito.

"Il governo si rimette alla decisione dell'Aula", ha detto il senatore e sottosegretario alla presidenza del Consiglio ai rapporti col Parlamento, Vincenzo Santangelo (M5s).

"Il M5S sta deflagrando e sta andando in mille pezzi - scrive in una nota la vicesegretaria del Pd Paola De Micheli -. Oggi voteranno in Senato contro il loro governo e contro il loro premier. Di Battista lo dice chiaramente: la mozione contro la Tav presentata da Di Maio e dal M5S è stata presentata per aprire la crisi di governo. Sono ridicoli e in confusione mentale. In tutto questo il premier Conte si rifugia in un silenzio assordante che ci auguriamo finisca un minuto dopo il voto al Senato presentandosi al Quirinale".