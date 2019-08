Governo: Toninelli, ancora tanto da fare

(ANSA) - ROMA, 7 AGO - "Ecco alcuni problemi, questioni, opere o nodi che abbiamo risolto o sbloccato in questo primo anno di governo e che rappresentano concretamente il cambiamento rispetto al passato". Lo scrive in un post su facebook il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli elencando le opere sbloccate e le misure messe in campo finora. "Tanto c'è ancora da fare - aggiunge - ma la strada tracciata è quella giusta. Ora avanti così, passo dopo passo, per chiudere positivamente altri dossier e tornare finalmente all'avanguardia in Europa nel settore delle infrastrutture e dei trasporti".