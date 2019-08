Pd prepara manifestazione nazionale

(ANSA) - ROMA, 6 AGO - "Il Pd sta promuovendo nel Paese una mobilitazione popolare per fermare un Governo che sta danneggiando gli interessi degli italiani e che sta paralizzando l'Italia. L'indegno spettacolo che siamo costretti a sopportare ogni giorno merita una risposta di grande mobilitazione, insieme al percorso della Costituente delle Idee, che porti ad una manifestazione nazionale contro Salvini e Di Maio così come promossa dal segretario Zingaretti". Lo scrive in una nota la vicesegretaria del Pd Paola De Micheli.