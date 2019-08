Ok Senato a dl cultura, è legge

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - Con 139 sì, 109 astenuti e nessun contrario il Senato ha approvato in via definitiva il dl Mibac.

Il provvedimento contiene "misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione Uefa Euro 2020". Con la pubblicazione in Gazzetta il testo diventerà legge.