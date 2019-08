Legge sport: Lega, sorpresi da Cio

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - "Ci sorprende la lettera" del Cio "scritta in modo frettoloso da funzionari che non hanno letto il testo della delega". Lo ha detto il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, intervenendo durante l'esame del ddl sull'ordinamento sportivo. Leggendo il testo del provvedimento, ha spiegato, "dov'è il rischio di mettere in pericolo l'autonomia del Coni e delle federazioni sportive, sinceramente non lo comprendiamo. La prossima volta, prima di scrivere le letterine leggiamo il provvedimento".