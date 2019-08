"Ogni giorno riceviamo attacchi, attacchi anche al reddito di cittadinanza, attacchi ai ministri del MoVimento 5 Stelle. Sapete cosa penso? Amen". Così su Fb Luigi Di Maio. "Per quanto riguarda i ministri del MoVimento - aggiunge - vengono attaccati ogni giorno. Ma guardiamo i fatti, che parlano da soli. C'erano opere come l'Asti-Cuneo ferme da decenni e le ha sbloccate il MoVimento 5 Stelle, nessun altro. Noi continuiamo a lavorare sodo. Tutto il resto non ci interessa".