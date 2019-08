Salvini: 'Domani sarò in Senato, vedremo i numeri'

"Domani sarò in Senato" per il voto sul decreto sicurezza bis. Lo dice Matteo Salvini ai cronisti che lo interpellano a Milano Marittima. Ci sono i numeri per la fiducia? "Non lo so: non mi sono ancora informato ma lo farò nel pomeriggio", risponde. Non appare come un ministro che si prepara a una crisi di governo domani, viene notato. E Salvini commenta: "Guardate che bella giornata, ma è ancora presto".

Il governo sul provvedimento sarebbe intenzionato a mettere il voto di fiducia. I numeri sono comunque ristretti, la maggioranza assoluta è di 161 voti ed è quindi appesa a cinque voti.

I NUMERI

Domani, intanto, si terrà a palazzo Chigi un tavolo sul lavoro.