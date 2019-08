Salvini dj lancia la campagna d'estate

Il governo verso la prova dei numeri al Senato: lunedì il voto di fiducia sul decreto sicurezza bis, martedì le mozioni sulla Tav. Salvini, dalla festa della Lega a Milano Marittima, apre la sua campagna d'estate che lo porterà tra Centro e Sud Italia. E incalza Di Maio.

Intanto, tensione nel Pd. Renzi ferma la raccolta di firme online contro Salvini attaccando Zingaretti: 'Avverto un forte rischio di cadere nel ridicolo'. 'Basito dall'astio contro di me dei Comitati Renzi. La loro priorità non è sfiduciare Salvini, ma chiunque non sia Renzi', dice Calenda.