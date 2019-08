Toti, stracciare tessera FI? No, ricordo

(ANSA) - GENOVA, 2 AGO - "Non ho mai stracciato nulla in vita mia. Sono tutti cari ricordi". Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti a poche ore dalla decisione di lasciare Forza Italia a chi gli chiedeva, oggi a Genova, se avesse già stracciato la tessera di Forza Italia. "Io le dimissioni le ritengo già formalizzate - ha concluso -. Non saprei come renderle più esplicite".