Di Maio, basta con i no

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - "Mi aspetterei muri e "no" dalle forze di opposizione. Ma da chi sostiene questo governo mi aspetto lealtà". Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio pubblicando una foto con il premier Giuseppe Conte e i ministri Bonafede e Fraccaro, in cui i quattro si stringono in un abbraccio.

"Governiamo con serenità e trasparenza. Se qualcuno ha in mente altro, lo dica tranquillamente" scrive alludendo a Salvini.

"Possiamo fare tanto con questo governo, ma ci deve essere la volontà politica da parte di tutti. Da parte del M5s c'è!".