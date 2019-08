Camera: nuovo bando per assistenti

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - "Abbiamo approvato il secondo bando di concorso per lavorare alla Camera dei deputati. Riguarda l'assunzione di 3 Consiglieri parlamentari della professionalità tecnica con specializzazioni in architettura, in ingegneria civile e ambientale e in ingegneria industriale". Lo scrive su facebook Roberto Fico, presidente della Camera. "Vi annuncio che il bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2019. Dalle ore 18 dello stesso giorno, e fino al 20 settembre 2019, sarà possibile presentare le domande di partecipazione accedendo al portale dedicato https://concorsi.camera.it/", scrive ancora Fico.