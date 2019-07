Tav: mozione 5S, Parlamento dica stop

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - "Occorre una pronuncia del Parlamento volta ad escludere la prosecuzione delle attività connesse alla realizzazione dell'opera". E' il passaggio centrale della mozione presentata dal gruppo Cinque Stelle sulla Tav. Il testo chiede l'avvio in sede parlamentare di "un percorso immediato volto a promuovere, per quanto di competenza, l'adozione di atti che determinino la cessazione delle attività relative al progetto" e "una diversa allocazione delle risorse stanziate per il finanziamento della linea".