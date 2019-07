Grandi Navi:Brugnaro,si fa brutta figura

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - "Vi sembra normale che con un ministro al quale ho chiesto molte volte un incontro non sia ancora successo nulla? Stiamo facendo tutti insieme una figura pessima a livello mondiale, serve una personal suasion". Lo ha detto in Commissione Trasporti della Camera il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, nell'audizione sul tema delle grandi navi a Venezia. "Un conto è dire non vogliamo le Grandi Navi, un altro è dire via le navi dalla laguna". "In questi ultimi 30 anni è passata la falsa idea che pulire i canali e renderli navigabili sia un dramma ecologico, ma non è così perché oggi esistono sistemi efficienti che non creano danni. La Laguna tenuta in manutenzione". Per il presidente veneto Luca Zaia "c'è una pietra miliare" per la soluzione delle Grandi Navi, "è il Comitatone del 2017, unica sede istituzionale dove si trova una sintesi". Quello delle grandi navi - ha concluso Zaia - "non è un vezzo dei veneti, ma un Home Port, dove i turisti si imbarcano e sbarcano. Persa Venezia non ci sarà alternativa".