La riforma della Giustizia e un decreto sulla scuola dovrebbero essere i temi all'esame domani del Consiglio dei ministri. La riforma del ministro Alfonso Bonafede è in questi minuti al centro della riunione del preconsiglio e dovrebbe essere pronta per il Cdm in programma alle 15 di domani. Ma, spiegano fonti di governo, ancora non c'è la certezza né la convocazione ufficiale.

Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini sarà domani a Roma per la riunione del Consiglio dei ministri.