Meloni: ora voto e poi governo Lega-FdI

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - "Io spero in nuove elezioni subito: se questo governo andasse a casa ora e se le celebrassimo immediatamente, è sotto gli occhi di tutti che ci sarebbero un'altra maggioranza e un altro governo". Lo ha detto intervistata da Radio 24 il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Un Esecutivo dai numeri molto importanti, che FdI farebbe sicuramente con la Lega, fatto di persone che vanno d'accordo sulle grandi questioni e capace di durare cinque anni - ha proseguito -. Forza Italia? Ci sono molte cose da chiarire, anche dopo la recente e reiterata scelta in Europa di fare accordi con il Pd. È un problema che per me resta ma non vado oltre per rispetto del loro dibattito interno".